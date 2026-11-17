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Бывший президент США Джо Байден рассказал о разногласиях с украинским лидером Владимиром Зеленским, который, по его словам, неоднократно добивался от Вашингтона увеличения военной помощи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на мемуары политика "Обещай мне, Америка".

"Я должен признать, что с Зеленским могло быть трудно работать. Он и Киев неоднократно испытывали наше терпение, требуя все больше вооружений и денег", – написал Байден.

Он добавил, что ресурсы США велики, но не безграничны. По словам экс-президента, он предельно ясно давал Зеленскому понять свое недовольство его запросами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на фоне критического положения с электричеством и водой в столице раскритиковал действия центральной власти во главе с Зеленским. Он обвинил их в откровенной лжи и манипуляциях, заявив, что попытки избавиться от него приводят к "фактическому уничтожению Киева" из-за отсутствия поддержки.

Кличко также поставил под сомнение осведомленность Зеленского о реальных проблемах с энергоснабжением в других частях страны.