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Жители столицы в ночь на 26 ноября смогут наблюдать в небе фигуру из почти полной Луны и звезд Альдебаран и Бетельгейзе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По ее словам, треугольник будет виден в восточной и юго-восточной частях неба, а фаза Луны составит 97–99%.

"Несмотря на огромную разницу в размерах и расстояниях, обе звезды хорошо заметны невооруженным глазом", – сказала Кравченко.

Альдебаран, как пояснила астрофизик, представляет собой оранжевый гигант. Его блеск оценивается примерно в плюс 0,9 звездной величины, а до Земли от него около 65 световых лет. По радиусу звезда превышает Солнце примерно в 45 раз.

Бетельгейзе расположена в созвездии Ориона, расстояние до нее составляет примерно 550–700 световых лет. Радиус светила примерно в 700 раз больше солнечного.

"Если бы Бетельгейзе поместили в центр Солнечной системы вместо Солнца, вероятно, ее внешние слои могли бы простираться примерно до орбиты Марса", – отметила Кравченко.

Звезда находится на поздней стадии эволюции: это красный сверхгигант, который в будущем, вероятно, завершит жизнь взрывом сверхновой. В момент взрыва яркость резко возрастет – свечение может оказаться заметным даже на дневном небе.

Ранее американские ученые нашли за Плутоном ледяной объект диаметром до 1,5 тысячи километров. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон, в свою очередь, обращается вокруг Солнца на расстоянии в 40 раз большем, чем Земля.