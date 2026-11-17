Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1"

Мем с Колобком из фильма "Последний богатырь" стал лидером по популярности в 2026 году, так как его выбрали 25% участников опроса. Это следует из исследования, данные которого есть в распоряжении РИА Новости.

Второе место разделили "Вот такие дела, собачка" и "Сикс-севен" – по 19% голосов. Следом в списке расположился мем про пингвина-нигилиста, который уходит от стаи вдаль (9%), и "Я тебя могну" (7%).

В перечень также вошли "Черемша" и нейросетевые ролики о советском быте (6%), а также ИИ-сериалы про фрукты (5%). По 3% набрали "Шнейне", "вотафа" и другие слова рэпера Ганвеста, а также "Охаешечки-даттебаешечки" – русифицированное обыгрывание японских приветственных слов. Замыкают перечень Данил Колбасенко и танцы с аэрогрилем – по 2%.

При этом активно следят за мемами лишь 10% респондентов: они ищут новые тренды и боятся их пропустить. Крупнейшая группа – 35% – натыкается на смешное время от времени, но специально его не ищет.

Еще 33% участников признались, что мемы их скорее раздражают, поэтому сами они их не распространяют. Большинство современных мемов не понимают 11% опрошенных, а столько же ностальгируют по юмору раннего Рунета.

Опрос проходил с 5 по 13 ноября, в нем участвовали более 2 тысяч интернет-пользователей.

Ранее стало известно, что сочетание "сикс-севен" не включат в шорт-лист лингвистической акции "Слово года – 2026" портала "Грамота.ру". Представители ресурса пояснили, что "сикс-севен" – социокультурный феномен, его место среди мемов и флешмобов, а не в словаре или шорт-листе акции.

По мнению экспертов, это не слово в строгом смысле, а ритуал из области антропологии и социолингвистики. У слова должно быть значение, а "сикс-севен" не обозначает предмет, признак или действие. Его использование ситуативно и связано с жестом.

