Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Рекомендации по приготовлению салата оливье по историческому рецепту вошли в новый национальный стандарт русской традиционной кухни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта.

Исторически оливье являлось холодной закуской, в которую входили жареные или запеченные рябчики с овощами и маринадами. Ее заправляли соусом провансаль с добавлением сои-кабуль.

Согласно ГОСТу, блюдо относится к разновидности русского винегрета. Привычные для современной версии салата ингредиенты – вареная колбаса, мясо или язык – в исторический рецепт не входят.

Основными продуктами для оливье, кроме рябчиков, стали отварной картофель, каперсы, листья салата латук, раковые шейки, свежие огурцы, оливки или маслины, а также ланспик – желе из осветленного крепкого бульона, который сварен на костях рябчиков. Свежие трюфели являются дополнительным ингредиентом для подачи.

Во время приготовления салата картофель отваривают "в мундире" и очищают, у огурцов удаляют кожицу, а у оливок – косточки. Овощи, а также мясо рябчиков нарезают небольшими ломтиками.

Подготовленные ингредиенты выкладывают слоями, заправляя каждый соусом, или перемешивают. Украшают блюдо с помощью салата латук, ланспика, трюфелей и части раковых шеек. Подают оливье очень холодным и делают это в хрустальной вазе или фарфоровом салатнике.

В документе также уточняется, что салат получил название в честь Люсьена Оливье, управлявшего московским рестораном "Эрмитаж". Первое достоверное описание рецепта "закуски Оливье" появилось в 1894 году, однако она была в меню ресторана еще в 1882 году во время Всероссийской художественно-промышленной выставки.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на русскую кухню может быть выпущен в виде книги с соответствующими иллюстрациями и описанием. Автором данной инициативы выступила одна из экспертов рабочей группы, участвующей в создании документа.

В ГОСТ включены 130 блюд, но в планах расширение списка до 300 и разделение их на 4 категории: горячие блюда, супы, закуски и десерты. Он будет содержать не только информацию об ингредиентах, но и технологию приготовления. Причем некоторые рецепты могут включать использование русской печи, а примечания – исторические справки о происхождении блюд.