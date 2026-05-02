02 мая, 10:51

Общество

ГОСТ на русскую кухню может быть выпущен в виде книги

ГОСТ на русскую кухню может быть выпущен в виде книги с соответствующими иллюстрациями и описанием. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Автором данной инициативы, по ее словам, выступила одна из экспертов рабочей группы, участвующей в создании документа. Она уже подала заявку на грант.

В настоящее время, продолжила Саратовцева, идет публичное обсуждение проекта стандарта на русскую кухню. На сегодняшний день в него включены 130 блюд, но в планах расширение списка до 300 и разделение их на 4 категории: горячие блюда, супы, закуски и десерты.

Глава Роскачества уточнила, что ГОСТ будет содержать не только информацию об ингредиентах, но и технологию приготовления. Причем некоторые рецепты могут включать использование русской печи, а примечания – исторические справки о происхождении блюд.

"Например, кто был автором того самого салата оливье. Нашумевшая история также может войти в стандарт", – поделилась она.

По ее словам, работа над документом велась не только с экспертами, но и с историческими источниками, в том числе с литературой XIX века.

"2 июня, как я уже сказала, будет завершено публичное обсуждение. Далее рабочая группа вынесет вердикт по каждому предложению, сформулирует окончательный текст стандарта. За него проголосует технический 174-й комитет. И после этого, до конца года, стандарт будет утвержден Росстандартом – ведомством, которое принимает стандарты", – заключила Саратовцева.

Тем временем продолжается работа над еще одним ГОСТом – на пиво, в том числе безалкогольное. Он появится в России в 2027 году.

Согласно текущему стандарту, предполагается использование только пшеничного и ячменного солода. При этом их доля должна должна быть не меньше 80%. В свою очередь, новый стандарт предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

