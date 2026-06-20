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20 июня, 08:22

Общество

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве в субботу, 20 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в городе температура будет колебаться от 19 до 21 градуса, а по области показатели могут подняться максимально до 23.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление, в свою очередь, установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

Уже в начале следующей недели мегаполис накроет следующая волна осадков. Однако, как отмечали метеорологи, на температуре это не сильно скажется. В частности, в понедельник, 22 июня, воздух прогреется до 20-22 градусов.

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