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20 июня, 10:46

Политика

Медведев заявил, что правил в отношении Киева после атак ВСУ "больше нет"

Фото: kremlin.ru

Россия больше не будет соблюдать никаких правил в отношении Киева, который продолжает атаки на российские города. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в МАХ.

"С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", – написал политик.

Более того, по его мнению, свою актуальность в современных условиях утратили и Гаагские конвенции о законах и обычаях войны. Медведев пояснил, что за последнее столетие характер войн значительно изменился. Если в прошлом было неприемлемо грабить или убивать даже лидеров враждебных государств, то сегодня на смену воздушным атакам с аэростатов пришли ракеты и беспилотники.

"Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus (оговорка о вещах, остающихся в том же положении. – Прим. ред.) тут вполне уместна", – отметил он.

Вместе с тем зампред Совбеза политик обратил внимание, для Москвы неприемлемым остается только умышленное уничтожение мирных граждан.

"Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка",– подчеркнул российский политик.

В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары возмездия по объектам на территории Украины. Например, с 13 по 19 июня были проведены один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В результате были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также объекты, связанные с производством и применением беспилотников.

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