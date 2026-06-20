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20 июня, 08:39

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Фото: 123RF.com/cylonphoto

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане. При этом их магнитуда в Петропавловске-Камчатском составила 5,7.

19 июня не менее 12 землетрясений произошли у берегов Камчатки за 1,5 часа. Их магнитуда составила от 5,3 до 6,7. Все подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане на расстоянии примерно 150–180 километров от Петропавловска-Камчатского.

По данным регионального главка МЧС, также произошли два сильных ощутимых землетрясения, в том числе одно магнитудой 6,9. Толчки ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа силой до 4 баллов.

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