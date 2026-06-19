Более 10 землетрясений магнитудой до 6,7 произошли у берегов Камчатки

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Не менее 12 землетрясений произошли у берегов Камчатки за 1,5 часа, сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Уточняется, что мощные толчки начались утром 19 июня. Их магнитуда составила от 5,3 до 6,7. Все они произошли в Тихом океане на расстоянии примерно 150–180 километров от Петропавловска-Камчатского.

По данным регионального главка МЧС, также произошли два сильных ощутимых землетрясения, в том числе одно магнитудой 6,9.

"Магнитуда сейсмособытия составила 6,9. По инструментальным данным, сейсмособытие ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа силой до 4 баллов", – рассказали в ведомстве и уточнили, что эвакуация населения не проводилась.

По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, возможен подход волны высотой не более 38 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 25 сантиметров – к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 6 сантиметров – к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в Республике Тыва. Эпицентр располагался к северо-востоку от села Кочетова. Как уточнили в МЧС, местные жители подземных толчков не ощутили, объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме.