Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в Тыве

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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Республике Тыва, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Сейсмическое событие зафиксировали 17 июня в Тандинском районе. Эпицентр располагался в четырех километрах к северо-востоку от села Кочетова. По данным ведомства, местные жители подземных толчков не ощутили, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее землетрясение зарегистрировали в Тихом океане около берегов Камчатки. Магнитуда составила 6. Сейсмособытие зафиксировали на глубине 29 километров, жертв и разрушений нет.

До этого подземные толчки магнитудой 5,8 произошли в Магаданской области. Очаг залегал на глубине 10 километров.