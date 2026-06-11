Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Камчатки

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Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, его магнитуда составила 6,0. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что сейсмособытие было зафиксировано на глубине 29 километров. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее у восточного побережья Камчатки было зафиксировано еще одно землетрясение – к югу-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,2 балла. Тогда сведений о пострадавших и разрушений также не приходило.

Кроме того, до этого крупное землетрясение произошло в районе побережья Филиппин. Изначально его магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологический центра, магнитуда составила 7,9. По последним данным, 53 человека погибли.