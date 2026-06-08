Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:33

Происшествия

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Филиппин

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение силой 8,1 балла зафиксировано в районе побережья Филиппин. Об этом сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, в котором проживают примерно 697 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало. В регионе объявлена угроза цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от берегов американского штата Аляска. Эпицентр сейсмической активности находился в 165 километрах к северо-востоку от населенного пункта Атка с населением 64 человека.

В середине мая два человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Подземные толчки привели к обрушению не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу.

Новости мира: землетрясение разрушило десятки жилых домов на юге Китая

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика