Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Филиппин

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Землетрясение силой 8,1 балла зафиксировано в районе побережья Филиппин. Об этом сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, в котором проживают примерно 697 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало. В регионе объявлена угроза цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от берегов американского штата Аляска. Эпицентр сейсмической активности находился в 165 километрах к северо-востоку от населенного пункта Атка с населением 64 человека.

В середине мая два человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Подземные толчки привели к обрушению не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу.