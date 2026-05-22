Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 16:45

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около берегов Аляски

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от берегов американского штата Аляска, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По информации сейсмологов, подземные толчки возникли в 12:16 по местному времени (15:16 по московскому. – Прим. ред.). Эпицентр сейсмической активности находился в 165 километрах к северо-востоку от населенного пункта Атка с населением 64 человека. Очаг находился на глубине 13,6 километра.

Сведения о возможных пострадавших или разрушенных объектах не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Жертвами стали как минимум два человека.

Более того, из-за подземных толчков обрушилось не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика