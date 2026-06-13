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13 июня, 18:08

Происшествия

В Нижнекамске начали демонтаж поврежденных конструкций дома, в который врезался БПЛА

Фото: vk.com/radmir_belyaev

В Нижнекамске начался демонтаж поврежденных конструкций дома, в который врезался беспилотник, рассказал мэр города Радмир Беляев.

Он отметил, что сейчас жители дома находятся в санатории "Шифалы". Для них организовано питание, проживание и вся необходимая помощь.

"<...> далее предстоит восстановить здание и провести капитальный ремонт, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры", – подчеркнул мэр Нижнекамска.

Он также добавил, что глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. На нем обсудили, в частности, оперативную обстановку и ликвидацию последствий атаки, а также дополнительные меры, чтобы усилить безопасность промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры.

Утром 12 июня украинские дроны совершили атаку на Закамский регион Татарстана, один из БПЛА попал в жилой дом. Три человека получили ранения. В связи с произошедшим в городе были отменены массовые мероприятия, а также была открыта горячая линия для обращений граждан: +7 (843) 291-18-81.

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