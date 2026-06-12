График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 09:11

Происшествия

Горячая линия открыта после атаки БПЛА на Татарстан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Горячая линия для обращений граждан открыта после атаки БПЛА на Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами", – говорится в сообщении.

Граждане могут позвонить по номеру: +7 (843) 291-18-81.

Как указал мэр Нижнекамска Радмир Беляев в МАХ, в связи с произошедшим в городе отменены массовые мероприятия. Меры приняты для обеспечения безопасности.

Украинские беспилотники атаковали Закамский регион Татарстана, один из БПЛА попал в жилой дом утром 12 июня. Жители были эвакуированы. При этом в результате пострадали три человека.

Кроме того, атаке подверглись местные предприятия. Сейчас там оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика