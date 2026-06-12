12 июня, 09:11Происшествия
Горячая линия открыта после атаки БПЛА на Татарстан
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Горячая линия для обращений граждан открыта после атаки БПЛА на Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами", – говорится в сообщении.
Граждане могут позвонить по номеру: +7 (843) 291-18-81.
Как указал мэр Нижнекамска Радмир Беляев в МАХ, в связи с произошедшим в городе отменены массовые мероприятия. Меры приняты для обеспечения безопасности.
Украинские беспилотники атаковали Закамский регион Татарстана, один из БПЛА попал в жилой дом утром 12 июня. Жители были эвакуированы. При этом в результате пострадали три человека.
Кроме того, атаке подверглись местные предприятия. Сейчас там оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.