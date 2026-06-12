ВСУ атаковали дроном жилой дом в Татарстане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские беспилотники атаковали Закамский регион Татарстана, один из БПЛА попал в жилой дом. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в MAX.

По его словам, жители дома были эвакуированы.

"На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавил Минниханов.

Кроме того, атаке подверглись местные предприятия. Сейчас там оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.

Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 231 украинский БПЛА над российскими регионами.

Ранее два человека погибли, еще два пострадали при ударе ВСУ поселку Белая Березка в Брянской области. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать материальную помощь.