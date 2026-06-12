Силы ПВО уничтожили ночью 231 украинский дрон над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 231 украинский беспилотник над российскими регионами в ночь на 12 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели были сбиты над Московским регионом, Астраханской, Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Курской, Самарской, Ростовской, Смоленской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Крымом, Татарстаном и акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области. В результате погибли два человека, еще два пострадали. Власти региона выразили соболезнования родным погибших, пообещав оказать материальную помощь и поддержку.

В Белгородской области украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу, в результате чего один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.