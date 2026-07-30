11 партий примут участие в выборах в ГД по федеральному округу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила регистрацию федеральных списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. В бюллетене по федеральному избирательному округу будут представлены 11 партий, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии.

"Процесс регистрации завершен", – подчеркнул он.

Такое количество партий будет принимать участие в думской кампании по федеральному округу впервые с 2007 года. Помимо "Зеленых", чей список был зарегистрирован одним из последних, ЦИК утвердила федеральные списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", "Яблока", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины" и Партии прямой демократии.

Все 11 партий освобождены от сбора подписей избирателей для регистрации федеральных списков: они обладают соответствующей льготой по закону.

После регистрации партии получают право начать предвыборную агитацию. Этот период продлится с 22 августа до полуночи 18 сентября. Регистрация кандидатов по одномандатным округам проводится соответствующими окружными избирательными комиссиями.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября. Владимир Путин назвал данный процесс важнейшим внутриполитическим событием.

В ЦИК призвали Московскую городскую избирательную комиссию гарантировать каждому избирателю возможность проголосовать традиционным бумажным бюллетенем на участках в столице. При этом особое внимание требуется уделить жителям других регионов.

Кроме того, россияне смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира. Речь идет о 6 странах Европы, 15 государствах Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки.