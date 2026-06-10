Эксперт Сафонов оценил идею частичного погашения семейной ипотеки вместо льготных ставок

В Совфеде предложили частично гасить семейную ипотеку вместо субсидирования льготной ставки. Что в итоге выгоднее для потребителя, разбиралась Москва 24.

Семьи одобрят?

Пересмотреть механизм семейной ипотеки предложил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. Сенатор заявил ТАСС, что жители страны могут поддержать вариант, при котором госденьги идут не на субсидирование ставки, а на частичное погашение жилищного кредита.





Александр Шендерюк-Жидков первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Почему бы, к примеру, не говорить о снижении ставки при рождении третьего ребенка или четвертого ребенка, а говорить о том, чтобы эти деньги, которые государство все равно потратит и направит на гашение этой ставки, направить непосредственно семье, чтобы из этих денег была загашена часть ипотеки.

По мнению парламентария, прямое софинансирование могло бы помочь в решении главного запроса для многих растущих семей – расширения жилплощади. Также он спрогнозировал, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России достигнет "однозначных уровней", после чего субсидирование перестанет быть болезненным вопросом.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой действующей программы семейной ипотеки. По ее мнению, необходимо создавать особые условия для многодетных семей, а именно уменьшать проценты в зависимости от количества детей и снижать размер первоначального взноса.

При этом директор департамента банковского регулирования Банка России Александр Данилов ранее охарактеризовал текущие цены на жилье в стране как "шокирующие". По его словам, все дело в периоде, когда в стране продавалось от 2,5 до 3,5 миллиона квадратных метров в месяц, из-за чего рынок перегрелся. Сейчас этот показатель составляет порядка 1,9 миллиона "квадратов". В то же время доля госпрограмм на рынке уменьшается, "Семейная ипотека" находится в периоде донастройки, а рыночное кредитование понемногу растет, указал специалист.

"Долговая кабала"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 отметила, что любые предложения, которые улучшают возможности семей с детьми, должны быть рассмотрены.

"Сейчас мы много обсуждаем вопросы, касающиеся того, сколько объектов можно взять в ипотеку для семей с детьми по льготному тарифу, говорим о злоупотреблениях. Но с другой стороны, как только ключевая ставка войдет в норму, приемлемую для продолжения работы и развития экономики, все эти вопросы просто снимутся", – рассказала она.

По мнению парламентария, в таком случае будет логично расширить "Семейную ипотеку" до возможностей полного погашения процентов.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В случае направления суммы субсидии на тело долга, проценты будут огромными, фактически помощи семья не почувствует. Поэтому все нужно грамотно рассчитать и оценить.

При этом для многодетных семей уже сейчас существует возможность потратить 450 тысяч рублей на компенсацию по ипотечному кредитованию. Эти деньги могут быть использованы как на погашение процентов, так и основного тела, независимо от направления, отметила Бессараб.

В то же время, по мнению доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, частичное погашение займа при сегодняшнем уровне цен и сохранении высоких процентов приведет только к одному – малообеспеченные семьи с низкими доходами вынуждены будут отдавать суммы, превышающие их материальные возможности.

"По классике, чтобы семья не чувствовала себя обездоленной (а мы в данном контексте часто ведем речь о молодых семьях с детьми), общие расходы на кредиты по всем видам – ипотечным и потребительским – не должны превышать 40% от текущих доходов. Предложенный расклад приводит к тому, что этот процент станет резко увеличиваться и в конечном итоге семьи окажутся в долговой кабале", – отметил он в разговоре с Москвой 24.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Поэтому такие предложения никоим образом не меняют сложившуюся ситуацию: высокая нагрузка останется. Когда процент ниже, можно растянуть кредит на более длительный период и хотя бы в текущем состоянии не чувствовать этой сверхнагрузки.

Он привел в пример ситуацию, когда процент по коммерческому кредиту равен примерно 19% годовых. При такой ставке, если сократить тело кредита, платеж изменится незначительно и все равно будет значительной нагрузкой для семьи.

"Кроме того, резко возрастают риски. Если случилась просрочка, возникнут пени и по основному долгу, и по невыплаченным процентам, которые достаточно большие. Последние своим размером тоже влияют на устойчивость реализации обязательств человека, который взял кредит. А в жизни бывают разные обстоятельства", – уточнил Сафонов.

При этом программа субсидирования ставки позволяет расширить количество участников за счет значительного уменьшения ежемесячных платежей.

"Плюс компенсация разницы процентов распределяется во времени. Количество денег, которое из бюджета нужно будет потратить на возмещение стоимости жилья (его удешевление), окажется больше, чем возмещение процентов", – уточнил экономист.

Кроме того, компенсация процентов происходит ежегодно, а сокращать стоимость жилья нужно единовременно, что более ощутимо для бюджета, заключил Сафонов.

