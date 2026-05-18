18 мая, 18:14

Экономист Масленников допустил уход части строительных компаний с рынка в 2026 году

"Исчерпан запас прочности": что ждет строительный рынок в 2026 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские строительные компании существенно пострадают от модернизации семейной ипотеки. Что происходит на девелоперском рынке, разбиралась Москва 24.

Строительный кризис?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские застройщики практически полностью исчерпали свой запас прочности, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

Он отметил, что модернизация условий семейной ипотеки может привести к сокращению объемов выдачи кредитов, что сильно повлияет на строительный рынок.

Мы запас прочности свой, который у нас был – у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли.
Марат Хуснуллин
вице-премьер РФ

Хуснуллин подчеркнул, что сфера строительства существует за счет финансирования дольщиков. В связи с этим важно защитить деньги граждан и гарантировать завершение строительства всех многоквартирных домов.

По словам вице-премьера, проблемы в отрасли несут серьезные риски для экономики из-за высокого мультипликативного эффекта. Снижение активности здесь негативно повлияет на смежные отрасли, такие как металлургия и производство стройматериалов.

Кроме того, падение темпов строительства сократит доходы региональных бюджетов, которые обеспечивают социальные выплаты, ЖКХ, ремонт дорог, различные программы и поддержку СВО. По словам вице-премьера, из-за такой многогранности механизма нельзя принимать резкие решения, способные ухудшить общую ситуацию.

В ответ на это экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил в разговоре с Москвой 24, что строительная отрасль находится не в самом критическом положении, но действительно сталкивается с серьезными сложностями.

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году, поскольку не все имеют уверенное финансовое положение. Фонд непроданных квартир превышает 20% – их просто не реализуют, потому что у людей нет возможности приобрести недвижимость. С начала года в некоторых районах Москвы цены ушли вниз на 1,5%, рынок приспосабливается под финансовые возможности клиентов.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

Эксперт выразил уверенность, что государство примет решения для изменения ситуации.

"Возможно, программа семейной ипотеки будет корректироваться, но не уверен, что это сделают применительно к крупнейшим городам, поскольку силы направят на развитие регионов. В Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года есть перечень населенных пунктов, где надо строить жилье, создавать новые мощности и реализовывать инвестиционные проекты", – рассказал Масленников.

В связи с этим он предположил, что в регионах будут какие-либо изменения, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга. Предположительно, решение получится услышать после 1 июня, когда должен подойти срок исполнения ряда поручений президента по вопросам недвижимости.

Высокие ставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В качестве помощи отрасли Никита Масленников предложил обратить внимание на строительство арендного жилья. Такой ресурс пока практически не задействован.

"Это может помочь строительным компаниям сейчас, но для этого нужно официальное решение властей о заключении соглашений с представителями отрасли. В таком случае администрация того или иного региона должна выкупать жилищный фонд и сдавать его в аренду. Но здесь есть серьезная засада: для управления этой недвижимостью нужны специализированные компании, поэтому необходимо параллельно создавать целую систему таких организаций. Районный муниципалитет вряд ли возьмет это на себя", – объяснил эксперт.

Масленников отметил, что состояние, в котором находится строительная отрасль, оказалось ожидаемым. И федеральные, и региональные власти озабочены ситуацией.

Сейчас все находится на стадии финальной доработки, и к июлю получится увидеть целый цикл решений, потому что задача была поставлена президентом и правительством.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

В свою очередь, основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 отметил, что в текущей ситуации часть застройщиков находится в более легком положении. Они располагают собственным капиталом и возможностью диверсифицировать финансовые потоки (например, те, кто имеет бизнес не только в жилищном строительстве, но и в производстве стройматериалов).

"У тех, у кого больше площадок, положение тоже легче – они могут приостановить финансирование менее перспективных и ускорить финансирование более успешных. А у застройщиков с небольшим количеством проектов выбор сложный, кризисная ситуация налицо", – объяснил эксперт.

Он добавил, что при нынешней стоимости проектного финансирования продолжится сокращение количества объектов, выходящих на рынок, пока не будут распроданы те, что сегодня реализуются в два, три, четыре раза медленнее из-за отсутствия спроса.

С моей точки зрения, пока ключевая ставка не вернется на уровень около 12%, а ипотека не опустится ниже 15–16%, говорить о полноценном возврате спроса на рынок не приходится. Также, на мой взгляд, нужно отказаться от модели проектного финансирования – наполнения эскроу-счета на 100% для дольщиков на период до постройки дома. Покупателям нужно вносить 10–20% от стоимости квартиры, зарезервировав ее тем самым за собой, и после сдачи объекта купить по зафиксированной на входе цене.
Константин Апрелев
основатель Российской гильдии риелторов

Перед этим человек должен пройти оценку платежеспособности как заемщика ипотечного кредита при заключении договора с застройщиком, а сам заем получить к моменту ввода дома в эксплуатацию. Платить проценты нужно начинать не с момента заключения договора, а с момента получения ключей – это нормальная потребительская логика, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что при этом все риски должны брать на себя банки, а дольщику необходимо получить понятный товар и только с этого момента начинать платить по кредитам. Без решения такого вопроса спрос на рынок новостроек уже не вернется. Банки не в полной мере понимают общий объем проблем, поэтому решают свои задачи – доходности и снижения рисков. Однако это входит в противоречие с интересами дольщиков и застройщиков. При отсутствии спроса на жилье ситуация ведет к дальнейшему сокращению востребованности, заключил эксперт.

Старкина Маргарита

экономика недвижимость истории

