Экономист Сафонов: ипотека не станет более доступной в 2026 году

Минимальная ставка по ипотеке в 2026 году составит 15%, предположили некоторые инвесторы. Насколько реалистичны такие показатели и как они отразятся на рынке недвижимости, разбиралась Москва 24.

Комфортные проценты

Согласно базовому прогнозу, минимальная ставка по ипотеке в 2026 году может снизиться до 15% годовых на первичном рынке и до 17% – на вторичном, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инвестора Владимира Виноградова.

Эксперт уточнил, что такой прогноз обусловлен ожидаемым снижением ключевой ставки до 13-14%.

"При оптимистичном сценарии возможно снижение ставок по рыночной ипотеке до 11-12%, однако возвращение к комфортным 10-12% маловероятно", – отметил Виноградов.





Владимир Виноградов инвестор На мой взгляд, брать ипотеку сейчас стоит только при наличии срочной потребности в жилье или выгодных индивидуальных условий, потому что ставки еще будут уменьшаться.

Ранее Банк России спрогнозировал значение ключевой ставки в диапазоне 8-9% к 2027 году. То, что она может упасть в указанные сроки, допустил и глава ВТБ Андрей Костин.

Последнее снижение ключевой ставки – с 15,5 до 15% годовых – было принято в конце марта 2026-го. Тогда в ЦБ пояснили, что дальнейшее смягчение будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки внешних и внутренних рисков. Не исключен сценарий, в котором регулятор возьмет паузу в этом вопросе, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Ранее финансовый консультант Анна Тюрнева предупредила в разговоре с Москвой 24, что в 2026 году от покупки жилья стоит воздержаться тем, кто оформляет рыночную ипотеку на грани своих финансовых возможностей, не имея резерва и стабильного дохода. Целесообразнее увеличить первоначальный взнос или сформировать подушку безопасности, поскольку при высоких ипотечных ставках ошибка в расчете обходится слишком дорого, объяснила она.

Вопрос доступности

Предугадать движение ключевой ставки до конца невозможно, отметил в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Для ее устойчивого снижения Центральному банку необходимо удостовериться, что инфляция взята под контроль и не будет превышать целевых значений. В этом году ЦБ сообщал о намерении достичь устойчивой инфляции в 4% уже во второй половине 2026 года. Возможно, исходя в том числе из этого фактора, ключевая ставка способна снизиться к концу года до 13%.

При этом специалист уточнил, что ставки по ипотечным кредитам даже при оптимистичном раскладе все равно вряд ли опустятся ниже 15%, как для вторичного, так и для первичного рынка, поскольку банки всегда добавляют как минимум 1-2%.

"Помимо снижения ключевой ставки будет наблюдаться проблема, связанная с рынком труда. Предприятия вышли в режим оптимизации численности, что приведет к торможению роста зарплат и росту неполной занятости. Это означает, что расчет уровня кредиторской задолженности для многих семей станет проблемой", – рассказал экономист.

По его словам, банки предоставляют кредит при условии, что уровень долговой нагрузки не превышает 30–40% от дохода. Но если зарплаты не растут, приоритетом становятся траты на обязательные потребительские товары и услуги, а не на погашение займа.

"Поэтому говорить, что рынок оживет и многие побегут брать кредиты, сложно. Скорее всего, для адаптации понадобится 2027 год", – разъяснил эксперт.

Однако риелтор Олег Свиридов отметил в беседе с Москвой 24, что даже при незначительном изменении условий от банков-кредиторов в сторону понижения покупатели берут ипотеку, в том числе на вторичном рынке. Поэтому, если ЦБ продолжит снижать ставку, активность точно начнет расти.





Олег Свиридов риелтор Что касается первичного рынка, здесь все индивидуально, потому что основной инструмент продаж у застройщиков – рассрочка. Она пользуется популярностью, когда у покупателя нет льготных условий, например по той же семейной ипотеке. В такой ситуации остается рассчитывать либо на собственные накопления, либо на средства, размещенные на депозитах.

Специалист разъяснил, что рассрочка бывает двух видов: процентная (с удорожанием объекта) и беспроцентная (без дополнительной наценки). Последняя, как правило, требует первоначального взноса от 40%. При этом срок любой рассрочки зависит от даты сдачи объекта: к примеру, если дом будет готов в 2028-м, покупатель получает ее фактически на два года. Она всегда действует до конца строительства, и до ввода в эксплуатацию ее необходимо полностью погасить, заверил риелтор.

"Что касается портрета заемщика по нынешней ипотеке, это, как правило, семьи, которые расширяются и ждут пополнения. Подобное приобретение не про инвестицию, а про осознанный выбор сделать условия проживания для всех членов семьи лучше и комфортнее. Как правило, у таких покупателей есть значительный первоначальный взнос", – отметил эксперт.

По его наблюдениям, в настоящее время заемные средства клиентов составляют максимум 20% от стоимости квартиры, а 80% – их собственные деньги. В ближайшие планы таких покупателей входит как можно скорее закрыть ипотеку, заключил Свиридов.

