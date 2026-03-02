Эксперт Тюрнева назвала категории россиян, которым стоит подождать с ипотекой

Снижение ключевой ставки Центробанка трехкратно увеличило выдачу ипотек в январе 2026 года, сообщили аналитики. Как это отразится на рынке недвижимости, разбиралась Москва 24.

Ставки снижены

Ключевая ставка Центробанка заметно снизилась за последний год: если в феврале 2025-го этот показатель составил 21%, то в 2026-м он упал до 15,5%. Вслед за этим были скорректированы и условия кредитования. В частности, ипотека подешевела на треть: ставки снизились с 30 до 20%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Кроме того, в текущем феврале среднерыночный уровень ипотечных ставок снизился дополнительно на 0,75 процентного пункта. Это оживило рынок: только в январе объем выданных жилищных кредитов достиг примерно 400 миллиардов рублей, а это более 82 тысяч сделок, отметили аналитики Президентской академии.

При этом опрошенные эксперты уверены: проценты по ипотечному кредиту продолжат снижение, если ключевая ставка и дальше будет падать. Однако на сегодняшний день это происходит с опозданием, отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Алексей Войлуков.





Алексей Войлуков МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам С конца сентября прошлого года по начало февраля текущего года средние рыночные ставки фактически не менялись, несмотря на то что ключевая ставка за это время снизилась примерно с 17 до 15,5%, то есть на 1,5%.

При этом рыночная ипотека, составляющая в среднем 20,5%, все еще остается высокой. И даже если предположить, что ее снижение составит 3–5%, это не сможет вернуть прежний спрос. Поэтому льготные ипотечные программы со ставкой около 6% остаются главным двигателем рынка. Правда, и они идут на спад по мере уточнения критериев и ужесточения параметров, объяснил Войлуков.

Он добавил, что оживления стоит ждать в сегменте корпоративного кредитования. Что касается частных клиентов, здесь всплеск активности связывают с автокредитами, так как многие торопились купить машины до подорожания из‑за утильсбора. Однако в текущем году ажиотаж стал стихать.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье. Предлагается разрешить многодетным семьям оформлять льготный кредит на покупку жилья в домах старше 20 лет. При этом программа может распространиться только на города, где мало новостроек.

"Цены вряд ли вырастут"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, оживление ипотечного рынка, которое можно наблюдать в начале года, – это пример потребительской рациональности и разного взгляда на ситуацию.

"Процентные ставки действительно снизились, но этот показатель пока трудно назвать значительным", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По-настоящему активный спрос на рыночную ипотеку начинается, когда ставки опускаются от 12% и ниже. Однако до этого уровня еще далеко, кроме того, сохраняется неопределенность с ценами на жилье. Из-за небольшой покупательной способности населения снижается спрос, что значительным образом сказывается на открытии новых проектов, подчеркнул специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Также растут издержки застройщиков, в том числе стоимость работ, строительных материалов. Тех средств, которые аккумулированы на эскроу-счетах, уже не хватает для того, чтобы завершить строительство с той маржой, которую застройщики планировали. Еще один фактор – это рост долговой нагрузки, который сказывается на всех участниках рынка. И из-за сохранения относительно высоких процентных ставок расходы на обслуживание долга остаются достаточно большими.

В связи с этим возникает парадокс: в условиях, в которых оказались отечественные застройщики, должны расти скидки на покупку жилья, особенно на первичном рынке. Однако девелоперы продолжают удерживать цены и демонстрировать видимость благополучия.

"Исходя из этого, к концу года жилье, скорее всего, станет доступнее: даже если ставки кардинально не снизятся, цены вряд ли вырастут. При этом тренд на снижение стоимости квартир появится не сразу: сначала замедление роста, а потом падение. Это будет связано с более низким спросом и необходимостью предоставлять продавцам более серьезный дисконт. Причем тренд может задеть и вторичный рынок", – объяснил Бархота.

Однако иногда семье нужно улучшать жилищные условия здесь и сейчас и откладывать покупку невозможно. В таком случае эксперт не советует ждать 3–4 месяца в надежде на быстрое улучшение ситуации. Лучше приобрести квартиру сейчас, а если условия на ипотечном рынке станут благоприятнее, то всегда можно рефинансировать кредит по более низкой ставке. Ежемесячный платеж при тех же параметрах может сократиться на 10–20%, а иногда и на 25%.

В свою очередь, финансовый консультант Анна Тюрнева отметила, что оценивать выгоду потенциальной покупки на данный момент сложно. Виной всему – большие ставки. Поэтому приобретение будет удачным только в том случае, когда бюджет покупателя выдерживает платеж и при этом остается запас средств.

"Для участников льготных программ ситуация другая: по семейной ипотеке базовая ставка остается на уровне 6% – и при таком разрыве с рынком это часто решает экономику сделки", – объяснила специалист в беседе с Москвой 24.

Относительно прогнозов эксперт согласилась, что до конца года условия по ипотеке плавно будут улучшаться, если тренд на смягчение денежно-кредитной политики сохранится. По прогнозам, на 2026 год ключевая ставка закладывается в районе 13,5–14,5%.





Анна Тюрнева финансовый консультант Но быстрых чудес ждать не стоит, поскольку банки снижают ставки постепенно и часто параллельно ужесточают требования к заемщикам. Поторопиться имеет смысл тем, кто подпадает под льготы (в первую очередь семьи), а также уверен в стабильности дохода.

Подождать с покупкой недвижимости стоит тем, кто берет рыночную ипотеку на пределе своих финансовых возможностей по долговой нагрузке, без финансовой подушки (резерва) и с нестабильным доходом.

"Поэтому лучше увеличить первоначальный взнос или создать резерв, так как при ставках около 20% ошибка в расчете бюджета обходится очень дорого", – отметила финансовый консультант.

В качестве примера эксперт пояснила: если взять кредит в 6 миллионов рублей на 20 лет, то при ставке 6% ежемесячный платеж будет около 43 тысяч рублей. А при 20% – примерно 102 тысяч рублей (разница почти в 2,5 раза). Поэтому уверенность в финансовой составляющей выходит на первое место в вопросе покупки квартиры, заключила Тюрнева.

