Эксперт Тюрнева назвала категории россиян, которым стоит подождать с ипотекой

Снижение ключевой ставки Центробанка трехкратно увеличило выдачу ипотек в январе 2026 года, сообщили аналитики. Как это отразится на рынке недвижимости, разбиралась Москва 24.
Ставки снижены
Ключевая ставка Центробанка заметно снизилась за последний год: если в феврале 2025-го этот показатель составил 21%, то в 2026-м он упал до 15,5%. Вслед за этим были скорректированы и условия кредитования. В частности, ипотека подешевела на треть: ставки снизились с 30 до 20%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.
Кроме того, в текущем феврале среднерыночный уровень ипотечных ставок снизился дополнительно на 0,75 процентного пункта. Это оживило рынок: только в январе объем выданных жилищных кредитов достиг примерно 400 миллиардов рублей, а это более 82 тысяч сделок, отметили аналитики Президентской академии.
При этом опрошенные эксперты уверены: проценты по ипотечному кредиту продолжат снижение, если ключевая ставка и дальше будет падать. Однако на сегодняшний день это происходит с опозданием, отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Алексей Войлуков.
При этом рыночная ипотека, составляющая в среднем 20,5%, все еще остается высокой. И даже если предположить, что ее снижение составит 3–5%, это не сможет вернуть прежний спрос. Поэтому льготные ипотечные программы со ставкой около 6% остаются главным двигателем рынка. Правда, и они идут на спад по мере уточнения критериев и ужесточения параметров, объяснил Войлуков.
Он добавил, что оживления стоит ждать в сегменте корпоративного кредитования. Что касается частных клиентов, здесь всплеск активности связывают с автокредитами, так как многие торопились купить машины до подорожания из‑за утильсбора. Однако в текущем году ажиотаж стал стихать.
Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье. Предлагается разрешить многодетным семьям оформлять льготный кредит на покупку жилья в домах старше 20 лет. При этом программа может распространиться только на города, где мало новостроек.
"Цены вряд ли вырастут"
По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, оживление ипотечного рынка, которое можно наблюдать в начале года, – это пример потребительской рациональности и разного взгляда на ситуацию.
"Процентные ставки действительно снизились, но этот показатель пока трудно назвать значительным", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.
По-настоящему активный спрос на рыночную ипотеку начинается, когда ставки опускаются от 12% и ниже. Однако до этого уровня еще далеко, кроме того, сохраняется неопределенность с ценами на жилье. Из-за небольшой покупательной способности населения снижается спрос, что значительным образом сказывается на открытии новых проектов, подчеркнул специалист.
В связи с этим возникает парадокс: в условиях, в которых оказались отечественные застройщики, должны расти скидки на покупку жилья, особенно на первичном рынке. Однако девелоперы продолжают удерживать цены и демонстрировать видимость благополучия.
"Исходя из этого, к концу года жилье, скорее всего, станет доступнее: даже если ставки кардинально не снизятся, цены вряд ли вырастут. При этом тренд на снижение стоимости квартир появится не сразу: сначала замедление роста, а потом падение. Это будет связано с более низким спросом и необходимостью предоставлять продавцам более серьезный дисконт. Причем тренд может задеть и вторичный рынок", – объяснил Бархота.
Однако иногда семье нужно улучшать жилищные условия здесь и сейчас и откладывать покупку невозможно. В таком случае эксперт не советует ждать 3–4 месяца в надежде на быстрое улучшение ситуации. Лучше приобрести квартиру сейчас, а если условия на ипотечном рынке станут благоприятнее, то всегда можно рефинансировать кредит по более низкой ставке. Ежемесячный платеж при тех же параметрах может сократиться на 10–20%, а иногда и на 25%.
В свою очередь, финансовый консультант Анна Тюрнева отметила, что оценивать выгоду потенциальной покупки на данный момент сложно. Виной всему – большие ставки. Поэтому приобретение будет удачным только в том случае, когда бюджет покупателя выдерживает платеж и при этом остается запас средств.
"Для участников льготных программ ситуация другая: по семейной ипотеке базовая ставка остается на уровне 6% – и при таком разрыве с рынком это часто решает экономику сделки", – объяснила специалист в беседе с Москвой 24.
Относительно прогнозов эксперт согласилась, что до конца года условия по ипотеке плавно будут улучшаться, если тренд на смягчение денежно-кредитной политики сохранится. По прогнозам, на 2026 год ключевая ставка закладывается в районе 13,5–14,5%.
Подождать с покупкой недвижимости стоит тем, кто берет рыночную ипотеку на пределе своих финансовых возможностей по долговой нагрузке, без финансовой подушки (резерва) и с нестабильным доходом.
"Поэтому лучше увеличить первоначальный взнос или создать резерв, так как при ставках около 20% ошибка в расчете бюджета обходится очень дорого", – отметила финансовый консультант.
В качестве примера эксперт пояснила: если взять кредит в 6 миллионов рублей на 20 лет, то при ставке 6% ежемесячный платеж будет около 43 тысяч рублей. А при 20% – примерно 102 тысяч рублей (разница почти в 2,5 раза). Поэтому уверенность в финансовой составляющей выходит на первое место в вопросе покупки квартиры, заключила Тюрнева.