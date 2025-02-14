Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Центробанк РФ в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Вместе с тем Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%. На 2027 год он сохраняется и ожидает ставку в районе 7,5–8,5%.

Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, объяснил ЦБ. Кроме того, более выраженным оказалось охлаждение кредитной активности.

По оценке регулятора, жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в следующем году.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, годовая инфляция понизится до 7–8% в этом году и вернется к 4% в 2026-м. В IV квартале прошлого года рост цен с поправкой на сезонность составил около 12,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также вырос до 12,1% после 7,6%. Таким образом, устойчивое инфляционное давление усилилось, показывая внутренний спрос второй половины прошлого года.

Вклад в динамику цен внесло и ослабление рубля осенью. При этом в январе и начале февраля рост цен снизился, а годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%.

Более того, как указал Банк, инфляционные ожидания россиян сохраняются около высоких уровней. В то же время ценовые ожидания снизились впервые с I квартала 2024 года, хотя и остаются на повышенном уровне.

В базовом сценарии регулятор прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет падать под действием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности. Более того, по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%. Такие изменения Центробанк связал с более сильным ростом внутреннего спроса.

Однако рынок труда остался жестким, сохранив безработицу на исторических минимумах. Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. В то же время, согласно опросам, планы компаний по найму стали сдержаннее. Также в стране происходит уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переход в другие секторы, что формирует предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту.

Банк России отметил, что денежно-кредитные условия остаются жесткими под воздействием проводимой денежной политики и автономных факторов.

Кроме того, в последние месяцы выросла норма сбережения домашних хозяйств. В декабре – январе розничное кредитование сокращалось за счет замедления темпов роста ипотеки и снижения потребительских кредитов.

По итогам заседания 14 февраля ЦБ обновил среднесуточный прогноз, понизив его по росту кредита экономики на 2025–2026 годы. Однако баланс рисков для инфляции остался смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением отклонения экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста и высоких ожиданий по инфляции, а также с ухудшением внешней торговли.

"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект", – добавил регулятор.

Ранее депутаты предложили ЦБ согласовывать изменение ключевой ставки с Госдумой. Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику страны, считают парламентарии. Они указали, что согласование будет необходимо только для значительных изменений, которые превышают установленный порог.

