"Известия": депутаты предложили ЦБ согласовывать изменение ключевой ставки с Госдумой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Изменение ключевой ставки Центробанка предложили согласовывать с Госдумой. Соответствующий законопроект будет внесен 13 февраля вице-спикером ГД Александром Бабаковым, депутатом Николаем Новичковым и лидером партии "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым, сообщает газета "Известия".

В документе отмечается, что резкие изменения ключевой процентной ставки в современных экономических условиях могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая "шоковые эффекты" для экономики.

"Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований", – говорится в законопроекте.

Необходимость ЦБ получать одобрение Госдумы на резкие изменения ставки, в свою очередь, позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику страны, считают депутаты. Подчеркивается, что согласование будет необходимо только для значительных изменений, которые превышают установленный порог.

По словам Миронова, проект предусматривает два условия, при которых изменение ключевой ставки Центробанка должно быть согласовано с ГД: если она повышается более чем на 100 базисных пунктов или когда ее рост превышает полуторное значение инфляции за прошлый год.

Ранее в Госдуме допустили, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку на первом заседании в этом году. За последние недели инфляционные процессы в российской экономике несколько замедлились.

В конце января Центробанк России сообщил, что снизит ключевую ставку при условии устойчивого замедления инфляции. Для этого необходим более сдержанный рост спроса. В регуляторе указали, что уровень ставки зависит от состояния экономики в разных аспектах.