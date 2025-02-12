Эксперт Лоссан: повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ маловероятно

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Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка РФ, 14 февраля, маловероятно. Об этом в эфире радио КП сообщил эксперт Алексей Лоссан.

"Большинство аналитиков ожидают сохранения ставки на текущем уровне, так как регулятор уже достиг значительной жесткости в денежно-кредитной политике, что привело к замедлению кредитной активности", – подчеркнул он.

По словам эксперта, ставку, вероятно, могут снизить только во второй половине года, когда инфляция начнет замедляться, а экономическая активность адаптируется к нынешним условиям.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку на первом заседании в этом году. По его словам, за последние недели инфляционные процессы в российской экономике несколько замедлились.

Между тем в конце января Центробанк России сообщил, что снизит ключевую ставку при условии устойчивого замедления инфляции. Для этого необходим более сдержанный рост спроса. В регуляторе указали, что уровень ставки зависит от состояния экономики в разных аспектах.

