ЦБ объяснил рост инфляции недооценкой динамики спроса

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Центробанк объяснил активный рост инфляции, превысивший октябрьский прогноз по итогам 2024 года, недооценкой динамики спроса в экономике. К этому привела высокая кредитная активность и ослабление рубля на фоне ноябрьских американских санкций, рассказали представители регулятора в беседе с РБК.

В соответствии с октябрьским прогнозом Банка России инфляция 2024 года должна была зафиксироваться на уровне 8–8,5%. В действительности, по данным Росстата, она достигла 9,52%.

"Ускорение инфляции выше прогноза обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность. Отражением незамедляющегося спроса стал также сильный рублевый спрос на импорт", – объяснили представители регулятора.

Спрос на импорт оказался усилен санкционным давлением, которое вызвало проблемы с переводами экспортных платежей и дополнительного спроса на валюту внутри страны. Они привели к ослаблению рубля, которое сохранялось на протяжении ноября-декабря, подчеркнули в ЦБ.

В свою очередь, резкие курсовые колебания послужили дополнительным фактором, на фоне которого ускорился рост цен как напрямую, так и через повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, отметили представители регулятора, уточнив, что инфляционные ожидания россиян в декабре 2024 года возросли до 13,9%. Этот показатель стал максимальным значением с декабря 2023 года.

При этом, по мнению экспертов ЦБ, в начале 2025 года инфляция в России продолжит расти. Вероятнее всего, она достигнет своего пика уже в апреле. При этом в течение нескольких ближайших месяцев в стране будет фиксироваться снижение темпов роста цен.

