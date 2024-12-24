ЦБ РФ: снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

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Снижение ключевой ставки в настоящий момент может представлять опасность из-за дефицита рабочей силы, пояснил Центробанк России в ответ на письмо депутата Госдумы Дениса Парфенова.

"В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки и вместе с ними – цены на конечную продукцию", – приводит РИА Новости объяснение регулятора.

При этом повышение ставки может затормозить избыточно растущий спрос. В следующем году Центробанк прогнозирует временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5–1,5%, что свидетельствует о более сдержанной динамике спроса.

Кроме того, в ЦБ уверены, что сейчас не стоит увеличивать объемы льготного кредитования, поскольку позже это может привести к ситуации, которая потребует более значительного повышения ключевой ставки. На этом фоне также вырастет стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков.

"Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач", – подытожил регулятор.

Центробанк РФ в декабре сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Регулятор в своих решениях исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в следующем году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики потребуются корректировки и в денежно-кредитной политике, подчеркнул ЦБ.

