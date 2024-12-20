ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Соответствующее решение принято на заседании совета директоров Банка России 20 декабря, передает пресс-служба регулятора.

В ЦБ заявили, что произошло серьезное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало решение о повышении ключевой ставки, принятое в октябре. Регулятор отметил, что сильный рост процентных ставок для конечных заемщиков и снижение кредитной активности поспособствовал формированию предпосылок для возобновления процесса дезинфляции, несмотря на рост цен и высокий внутренний спрос.

По данным регулятора, с октября по ноябрь рост цен с учетом сезонности составил в среднем 11,1% (в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале). На этом фоне показатель базовой инфляции за эти два месяца вырос до 10,9 после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это указывает на высокий внутренний спрос, который фиксируется в последние кварталы.

"Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%", – сказано в сообщении.

Инфляционные ожидания также продолжают увеличиваться, в связи с чем профессиональным аналитикам пришлось повысить ожидания по инфляции на 2025–2026 годы. Банк России предупредил, что рост цен продолжит оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и ослабления рубля. Однако в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться, подчеркнул регулятор.

Кроме того, ЦБ отметил рост российской экономики темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в это вносит высокий внутренний спрос.

При этом регулятор добавил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции до сих пор направлен в проинфляционную сторону, хотя увеличились и отдельные дезинфляционные риски. Последние риски, по информации Банка России, связаны с активным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

"Основные проинфляционные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли", – указали в пресс-службе Центробанка РФ.

Банк России в своих решениях исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в следующем году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики потребуются корректировки и в денежно-кредитной политике, подчеркнули в ЦБ.

Необходимость повышения ключевой ставки будет обсуждаться регулятором уже на следующем заседании. Во внимание будет принята динамика кредитования и уровень инфляции. По прогнозу Центробанка, с учетом действующей денежно-кредитной политики годовая инфляция уменьшится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в последующем.

25 октября ЦБ России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что инфляция в России – тревожный сигнал. По словам президента, при подготовке к мероприятию он общался с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной. Глава РФ указал, что в целом ситуация в российской экономике стабильная и надежная, в следующем году рост ВВП составит 2–2,5%.

Между тем снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.

