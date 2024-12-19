Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией в РФ

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В России есть недоработки в борьбе с инфляцией. Некоторые специалисты считают, что Центральный банк мог бы раньше начать применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что правительство демонстрирует высокую эффективность и активно работает над улучшением ситуации. При этом важно уделять внимание развитию отдельных отраслей экономики. В частности, необходимо сосредоточиться на развитии отраслей, производящих товары широкого потребления, подчеркнул российский лидер.

Также Путин отметил, что инфляция в России – тревожный сигнал. По словам президента, при подготовке к мероприятию он общался с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной.

Глава РФ указал, что в целом ситуация в российской экономике стабильная и надежная, в следующем году рост ВВП составит 2–2,5%.

Между тем рост экономики РФ за два года составил порядка 8%, уточнил ранее президент страны. Он напомнил, что в Соединенных Штатах экономика выросла на 5–6%, а в ЕС – на 1%. При этом рост ВВП России по итогам года может составить 4%, подчеркнул он.