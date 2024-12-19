19 декабря, 14:06Экономика
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией в РФ
Фото: depositphotos/blinow61
В России есть недоработки в борьбе с инфляцией. Некоторые специалисты считают, что Центральный банк мог бы раньше начать применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что правительство демонстрирует высокую эффективность и активно работает над улучшением ситуации. При этом важно уделять внимание развитию отдельных отраслей экономики. В частности, необходимо сосредоточиться на развитии отраслей, производящих товары широкого потребления, подчеркнул российский лидер.
Также Путин отметил, что инфляция в России – тревожный сигнал. По словам президента, при подготовке к мероприятию он общался с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной.
Глава РФ указал, что в целом ситуация в российской экономике стабильная и надежная, в следующем году рост ВВП составит 2–2,5%.
Между тем рост экономики РФ за два года составил порядка 8%, уточнил ранее президент страны. Он напомнил, что в Соединенных Штатах экономика выросла на 5–6%, а в ЕС – на 1%. При этом рост ВВП России по итогам года может составить 4%, подчеркнул он.
Владимир Путин заявил, что курс рубля находится под контролем