Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин объяснил рост цен в России тем, что предложение не успевает за спросом. Об этом президент сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Рост цен в стране объясняется объективными причинами, в том числе тем, что предложение не успевает за спросом, и последствиями введенных против РФ ограничений", – заявил российский лидер.

Он отметил, что на ценах отражаются антироссийские санкции. Хотя они не имеют ключевого значения, но все-таки удорожают логистику. При этом есть и недоработки властей страны. Президент назвал рост цен плохой вещью, однако выразил надежду, что Россия сможет с ним справиться.

Глава государства заявил, что знает о росте цен на масло в ряде регионов, рост примерно 33–34%. Он сообщил, что в РФ каждый год увеличивается производство молока и его потребление.

"Не хватает его для того, чтобы производить масло", – пояснил Путин.

Он также напомнил, что потребление мяса в России выросло в два раза, этот показатель составляет до порядка 80 килограммов на человека, в то время как в мире он – около 42 килограммов.

Ранее Путин сообщил, что за два года рост российской экономики составил около 8%. Как отметил президент, в США экономика выросла на 5–6%, а в Евросоюзе – на 1%. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, допустил глава государства, по итогам года может составить 4%.

Путин также рассказал, что международные институты ставят Россию на первое место в Европе по объему экономики и паритету покупательской способности. РФ смогла обогнать ФРГ еще в прошлом году, а в этом – Японию, напомнил он. По словам Путина, в целом в экономической сфере в России ситуация устойчивая и развитие идет, "несмотря ни на что".