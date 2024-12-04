Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким

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Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне на фоне многих западных стран. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве.

По словам главы государства, уровень безработицы в целом по стране составляет 2,3%. На фоне ведущих экономик мира и развивающихся стран это значение является минимальным, уточнил российский лидер. Путин напомнил, что во многих европейских государствах этот показатель достигает более 7%.

Кроме того, президент РФ указал на то, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение уровня безработицы в российских регионах, где она была высока, а также увеличение занятости среди молодежи до 25 лет.

"Но мы знаем, что молодежная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала", – добавил глава государства.

По словам Путина, на данный момент уровень молодежной безработицы в России составляет менее 9%. Однако он напомнил, что недавно этот показатель достигал более 20–25% в некоторых регионах страны.

В начале декабря президент РФ также заявлял, что в России фактически отсутствует безработица. По словам Путина, ее уровень в стране сейчас минимальный. Однако, как он утверждает, основная проблема государства заключается в нехватке рабочих рук, а ее решение связанно с внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Об этой проблеме также говорил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. По его словам, на российском рынке зафиксирован избыток гуманитариев и дефицит специалистов инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия.

Между тем Сергей Собянин заявил, что дефицит трудовых ресурсов в ближайшие пять лет может достигнуть миллиона человек. Сейчас, как он утверждает, не хватает около 500 тысяч сотрудников.

Мэр считает, что эту проблему надо решать не только за счет привлечения мигрантов, но и с помощью повышения производительности труда, решения вопросов демографии, образования и подготовки кадров.

