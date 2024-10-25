Собянин: дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 млн человек

Одной из основных проблем московской и российской экономики стал дефицит трудовых ресурсов. В ближайшие пять лет он может достигнуть миллиона человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

На данный момент не хватает около полумиллиона сотрудников. Собянин подчеркнул, что проблему необходимо решать не только за счет привлечения мигрантов, но и путем повышения производительности труда, а также решения вопросов демографии, образования и подготовки кадров.

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