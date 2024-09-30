Благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара завершено на 70%

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара. К настоящему моменту они выполнили более 70% работ, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В прошлом году провели благоустройство двух участков Цветного бульвара – возле одноименной станции метро и цирка Никулина, теперь обновляем пять переулков в этом районе: Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов. Главная задача – сделать эти пространства удобными для пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Во всех пяти переулках специалисты заканчивают обустраивать кабельную канализацию, общая протяженность которой составляет 2,6 километра. Подразумевается, что в нее будут убраны воздушные провода. Такое решение позволит улучшить визуальный облик пространства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, на этих территориях будет отремонтирована уже существующая ливневая канализация.

Бирюков обратил внимание, что расширение тротуаров в узких переулках, где осуществляется транзитное автомобильное движение, представляется непростой задачей, однако по возможности пешеходная зона все же будет увеличена. Вместе с тем планируется обновить 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. Также специалисты благоустроят свыше 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы. Кроме того, в этих районах будут упорядочены автомобильные парковки и организованы 27 велопарковок.

Также в переулках планируется установить более 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Там появятся пешеходные переходы, которые будут оборудованы опорами контрастного освещения, и лавочки. Вместе с тем на территории района будут установлены шесть навигационных стел.

Специалисты также приведут в порядок существующий и разобьют новый газон, общая площадь которого будет равна 3,7 тысячи квадратных метров. Уже поздней осенью здесь будут высажены свыше 1,5 тысячи кустарников и 20 деревьев.

Ранее Собянин рассказал, что на территории Южного порта появится зеленая набережная, свободная от автомобилей. По словам мэра, набережная станет частью велопешеходного маршрута, протяженность которого составляет 13 километров. Кроме того, она соединит новые жилые кварталы в Южном порту с полуостровом ЗИЛ и парком развлечений "Остров мечты".