Собянин рассказал, как преобразился сад "Аквариум" после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Благоустройство сада "Аквариум" завершили в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В этом году мы проводим благоустройство как крупных объектов вроде парков "Яуза", Коломенское или Кадашевской набережной, так и небольших придомовых территорий. Всего свыше 2 500 городских пространств", – уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что сад "Аквариум" также часто называют зеленым фойе Театра Моссовета на Большой Садовой улице Москвы. Специалисты в ходе ремонта привели в порядок не только решетку и ворота, но и установили новые светильники, стилизованные под старые газовые лампы.

Теперь более 50 похожих фонарей освещают разные уголки "Аквариума", добавил Собянин. Здесь же убрали свыше 4 тысяч метров воздушных кабельных линий, установили новые лайтбоксы для афиш, на променаде заменили бетонную плитку на гранит, а также замостили плиткой дорожку вдоль забора у Военно-политической академии.

"Чтобы исключить подтопления, проложили дополнительные трубы ливневой канализации и установили три дождевых колодца. Специалисты отремонтировали систему подачи воды, заменили трубы и насосы, почистили чаши и фигуры трех фонтанов", – перечислил градоначальник.

Так, приведены в порядок фонтан с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, Сатира с флейтой Пана и фонтан-ручей. Специалисты покрасили колоннаду и грот с мини-фонтаном с головой Медузы.

Власти города не забыли и об озеленении – здесь уже разбит газон общей площадью 5 400 квадратных метров и 270 "квадратов" цветников из многолетних растений. В будущем планируется высадить здесь еще 2 800 единиц различных кустарников.

"Работы в "Аквариуме" завершились накануне очередного театрального сезона. Насладиться осенью в саду смогут и местные жители, и зрители", – заключил Собянин.

Ранее специалисты начали реабилитировать Ивановские пруды на востоке Москвы. На дне водных объектов скопился слой ила, а акватория заросла водной растительностью. Все работы планируют доделать до конца 2024 года.

