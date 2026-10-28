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28 октября, 17:37

Общество

Песков назвал Путина доминирующим экскурсоводом

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Юрий Кочетков

Владимира Путина, который лично продемонстрировал лидерам африканских стран экспозицию на саммите "Россия – Африка", можно назвать "доминирующим экскурсоводом": глава государства максимально ответственно относится к продвижению России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

Выставка посвящена передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сферы. На ее осмотр Путин пригласил лидеров стран Африки, при этом, как заметил Песков, в роли экскурсовода президент России выступил впервые.

"Это лишний раз говорит о том, какое он значение придает продвижению нашей страны, наших достижений, в данном случае среди африканских стран", – сказал представитель Кремля.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Свое участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

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