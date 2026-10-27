РАН: около 40% населения Земли к 2100 году будет жить в Африке

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К 2100 году около 40% населения Земли будет жить в Африке, заявила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова в интервью РИА Новости.

По ее словам, уже к 2050 году на континенте будет жить более четверти человечества.

Росту влияния Африки способствует прежде всего молодое население: около 800 миллионов жителей континента, или 60%, – люди младше 25 лет. Вторым важным фактором Абрамова назвала природные ресурсы, необходимые для развития искусственного интеллекта, информационных систем и оборонной промышленности.

"Поэтому сотрудничество в сырьевой сфере, в том числе создание альянсов с африканскими государствами, имеет для России стратегическое значение", – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что РФ необходимо учитывать растущую роль африканских государств и теснее согласовывать планы сотрудничества с их стратегиями развития.

Ранее Владимир Путин указывал, что российская сторона считает Африку континентом будущего. Президент отмечал, что молодое население стремится к образованию и повышению уровня жизни, что неизбежно приведет к системным изменениям на Африканском континенте. Россия выступает инициатором разработки в рамках БРИКС новой инвестиционной платформы, ориентированной, в частности, на динамично развивающиеся рынки.

