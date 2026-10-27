Президент Эритреи прибыл в Москву для участия в саммите "Россия – Африка"

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Президент Государства Эритрея Исайяс Афеворки прибыл в Москву для участия в третьем саммите "Россия – Африка". Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит пройдет 28 и 29 октября. Участие в мероприятии подтвердили 48 африканских стран из 54, признанных ООН, при этом 22 будут представлены на уровне глав государств.

Владимир Путин также примет участие в саммите. Выступление президента РФ охватит такие сферы, как сельское хозяйство, энергетика, строительство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и образование. Главной задачей станет развитие стран Африки, опирающихся на свой суверенитет и равное право на продукты питания, сырье, удобрения и передовые разработки.

Сопредседателем предстоящего саммита вместе с Путиным выступит президент Бурунди и действующий лидер Африканского союза Эварист Ндайишимийе. Площадкой для этого мероприятия на высшем уровне станет Большой Кремлевский дворец.