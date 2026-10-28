В ГД заявили, что строительство обороны городов Украины будет неэффективным

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Строительство круговых оборонительных сооружений вокруг украинских городов может осложнить снабжение жителей и эвакуацию населения. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Государственной думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его оценке, такая инфраструктура вряд ли будет эффективной в условиях массированных авиационных и беспилотных ударов. При этом инженерные заграждения могут затруднить доставку продовольствия и медикаментов, а также ограничить возможность людей покинуть города при эвакуации.

Ивлев также заявил, что строительство подобных сооружений может стать для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения способом продемонстрировать свою эффективность перед союзниками в Европе.

Ранее украинский лидер подписал указ о создании полосы инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов. Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.