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28 октября, 16:05

Культура

Скончался соавтор песни "Старый рояль" Александр Слизунов

Фото: кадр из фильма "Фантазия на тему любви"; режиссер – Аида Манасарова; производство – "Мосфильм"

Композитор, клавишник и аранжировщик Александр Слизунов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении музыканта.

По словам собеседника журналистов, композитор скончался 27 октября. Причина смерти неизвестна. Уточняется, что у Слизунова не было никаких жалоб.

Музыкант родился в 1952 году в подмосковной Электростали. Он поступил в Московское хоровое училище имени Свешникова, а после стал выпускником теоретико-композиторского факультета Московской консерватории.

С 1974 года Слизунов был участником вокально-инструментального ансамбля "Цветы". Позже он стал одним из основателей и главным аранжировщиком группы "Круг", а также принимал участие в создании группы "Лотос".

Слизунов является соавтором песни "Старый рояль", которую написал совместно с Константином Никольским. Кроме того, композитор написал музыку к балладе "Музыкант" на стихи Ольги Писаржевской и Анатолия Монастырева.

В 1983 году музыкант стал одним из трех лучших аранжировщиков страны по версии газеты "Смена". В 2009-м он подготовил оркестровки для концертного альбома группы "Воскресение" "Юбилей с симфоническим оркестром".

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