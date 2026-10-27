Американский рок-певец Донни Айрис умер от рака

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Американский рок-певец Донни Айрис, известный по композициям Ah! Leah! и The Rapper, умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщило музыкальное издание Noise11 со ссылкой на барабанщика его группы Donnie Iris and the Cruisers Джо Витале – младшего.

Артист умер в понедельник, 26 октября. Перед этим он три года боролся с раком мочевого пузыря.

По информации издания, лечение не заставило певца уйти со сцены. Последний концерт он дал 28 сентября в Питтсбурге, а 9 октября объявил о завершении деятельности по состоянию здоровья.

Айрис был одним из основателей группы Jaggerz. Написанная им песня The Rapper, которая вышла в 1970 году, поднялась до второго места в Billboard Hot 100.

Позже музыкант выступал в составе Wild Cherry, где познакомился с клавишником Марком Авсеком. Вместе они создали Donnie Iris and the Cruisers. В дебютный альбом группы Back on the Streets вошла композиция Ah! Leah!, занявшая 29-е место в Billboard Hot 100.