Умерла художница мультфильмов "Волк и теленок" и "Самый маленький гном" Ирина Кострина

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

В Москве умерла художница Ирина Кострина, работавшая над мультфильмами "Волк и теленок" и "Самый маленький гном". Ей было 88 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на семью Костриной.

Родные художницы рассказали, что причиной смерти стала продолжительная болезнь: она скончалась в больнице.

Ирина Кострина родилась 14 марта 1938 года в Горьком, нынешним Нижнем Новгороде. В 1960 году окончила Горьковское художественное училище. Также Кострина сотрудничала с Нижегородским академическим театром кукол, где была главным художником. За годы работы она создала оформление свыше чем для 150 постановок.

Кострина известна и как автор иллюстраций к произведениям детских писателей Сергея Козлова и Михаила Липскерова, сказкам "Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!", "Как волк теленочку мамой был" и "Самый маленький гном".

Художница была удостоена звания заслуженного работника культуры РФ. Она состояла в Союзе театральных деятелей России, Московском союзе художников и Союзе художников России.