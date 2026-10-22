Умер актер из фильма "Мы из будущего" Андрей Терентьев

Фото: кадр из фильма "Мы из будущего"; режиссер – Андрей Малюков; производство – А-1 Кино Видео

Актер Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет. Панихида и прощание с артистом состоятся 23 октября в Санкт-Петербурге, сообщили в кинокомпании "Триикс Медиа".

"Ушел из жизни актер Андрей Терентьев. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким", – говорится в публикации компании.

Терентьев окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где занимался на курсе у Фильштинского. На театральной сцене он выступал в петербургских театрах "Особняк", "Приют комедианта" и "Балтийский дом".

Широкую известность артисту принесла роль рэпера Спирта в фильме "Мы из будущего". Позже актер появился в сериале "Диверсант. Конец войны", а также снимался в проектах "Ленинград-46", "Филин" и "Солнцепек". Всего в его фильмографии насчитывается более 50 работ.