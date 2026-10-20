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20 октября, 17:28

Культура

Умер актер фильма "Жить" и сериала "Метод" Владислав Толдыков

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актер Владислав Толдыков, известный по фильму "Жить" и сериалу "Метод", умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил кинорежиссер Юрий Быков, передает газета "Известия".

"Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой, и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что такое терять близких. Больно", – заявил он.

Он назвал Толдыкова артистом, мужем и отцом "невероятного обаяния и доброты".

Как сообщили ТАСС в семье артиста, актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание состоится в Лефортове, в церкви Петра и Павла в среду, 21 октября.

Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве. В 1985 году он окончил Школу-студию МХАТ.

В фильмографии актера – картины "После дождичка в четверг", "Земля моего детства", "Клуб женщин", "Выживший" и "Полнолуние". Помимо этого, он снимался в сериалах "Инкассаторы", "Моя большая семья" и "Карамора".

Последнюю роль Толдыков исполнил в фильме "За нас с вами", который вышел в 2023 году.

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