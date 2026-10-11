Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 18:38

Культура

Причиной смерти актера из "Улиц разбитых фонарей" Баранова стала болезнь

Фото: кадр из сериала "Дознаватель"; режиссер – Андрей Коршунов; производство – Триикс Медиа

Актер Владимир Баранов умер в возрасте 70 лет из-за непродолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказала его дочь.

Прощание с Барановым пройдет 13 октября в Санкт-Петербургском крематории на Шафировском проспекте.

Баранов окончил Ярославское театральное училище. С 1979 по 1996 год он служил в Ленинградском ТЮЗе имени А. А. Брянцева. Позднее артист выступал на сцене Молодежного театра на Фонтанке и экспериментального театра. Всего за карьеру он сыграл более 70 ролей.

В 2013 году Баранов вошел в труппу Рязанского ТЮЗа, где сыграл 29 ролей. Среди его работ – Вернер в "Княжне Мери", Ричард Уилли в спектакле "№ 13", Бурмистр в постановке "Господа Головлевы. Маменька", Брат Лоренцо в "Ромео и Джульетте", Мельник в "Анне Снегиной", Иволгин в "Идиоте" и городничий в "Ревизоре".

В кино актер исполнил 88 ролей. Он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Ментовские войны" и "Чужой район".

Читайте также


культура

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика