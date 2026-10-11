Причиной смерти актера из "Улиц разбитых фонарей" Баранова стала болезнь

Фото: кадр из сериала "Дознаватель"; режиссер – Андрей Коршунов; производство – Триикс Медиа

Актер Владимир Баранов умер в возрасте 70 лет из-за непродолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказала его дочь.

Прощание с Барановым пройдет 13 октября в Санкт-Петербургском крематории на Шафировском проспекте.

Баранов окончил Ярославское театральное училище. С 1979 по 1996 год он служил в Ленинградском ТЮЗе имени А. А. Брянцева. Позднее артист выступал на сцене Молодежного театра на Фонтанке и экспериментального театра. Всего за карьеру он сыграл более 70 ролей.

В 2013 году Баранов вошел в труппу Рязанского ТЮЗа, где сыграл 29 ролей. Среди его работ – Вернер в "Княжне Мери", Ричард Уилли в спектакле "№ 13", Бурмистр в постановке "Господа Головлевы. Маменька", Брат Лоренцо в "Ромео и Джульетте", Мельник в "Анне Снегиной", Иволгин в "Идиоте" и городничий в "Ревизоре".

В кино актер исполнил 88 ролей. Он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Ментовские войны" и "Чужой район".

