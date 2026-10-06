Умер актер из фильмов "Атака" и "Генерал" Василий Попов

Фото: кадр из фильма "Атака"; режиссер – Игорь Николаев; производство – Киностудия им. М. Горького

Актер Василий Попов скончался 3 октября в возрасте 78 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его семье.

"Три дня оставалось до его дня рождения", – отметил собеседник агентства.

Попов родился 6 октября 1947 года. В 1967 году он завершил обучение в Троицком авиационно-техническом училище гражданской авиации.

В 1975 году он окончил факультет режиссуры и актерского мастерства Кемеровского института культуры, а также актерское отделение Кемеровского музыкального училища. В 1985 году прошел курсы повышения квалификации для преподавателей режиссуры и актерского мастерства при ЛГИТМиКе.

С 1975 по 1977 год он служил в Алтайском краевом театре драмы, с 1977 по 1980 год – в Новомосковском театре, с 1980 по 1983 год – в Рязанском ТЮЗе. Также преподавал режиссуру и мастерство актера в Рязанском институте культуры.

С 2016 года Попов входил в труппу Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики. Он снимался в кино, наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Атака" (1986) и "Генерал" (1992).