Андрей Смирнов выразил соболезнования в связи со смертью актера Владислава Толдыкова

Артист Владислав Толдыков умер на 66-м году жизни. О смерти актера из сериалов "Дальнобойщики" и "Метод" сообщил режиссер Юрий Быков. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ты был моей первой большой удачей"

Фото: кадр из сериала "Инкассаторы"; режиссер – Юрий Быков; производство – Централ Партнершип

Актер Владислав Толдыков умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил режиссер Юрий Быков в своем телеграм-канале.





Юрий Быков режиссер Ушел Влад Толдыков. Артист, муж, отец, невероятного обаяния и доброты. Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой, и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что такое терять близких. Больно…

В августе у актера диагностировали рак полости рта четвертой стадии, сообщил телеграм-канал Mash. Владислав много курил с 10 лет, а в последнее время выкуривал больше пачки в день, что могло стать одной из причин появления болезни. По данным журналистов, онкологию выявили после того, как Владислав пришел к стоматологу с жалобами на боль в десне.

В октябре актер уже провел в больнице 11 дней, после чего его выписали. А 18-го числа дочь Толдыкова дважды вызвала отцу скорую помощь: сначала он жаловался на сильную боль в шее и трудности с глотанием, а через 2 часа потерял сознание. Прибывшие второй раз медики констатировали смерть актера.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил народный артист России Андрей Смирнов, сообщает News.ru.

"К сожалению, я не могу много рассказать (о Толдыкове. – Прим. ред.). У нас с ним не было близкого общения. Мы встретились на съемках, он сделал свое дело, за что я ему был благодарен, вот и все. 65 лет – это очень мало. Очень жаль, что он умер. Бедняжка. Выражаю свои соболезнования", – сказал Смирнов.

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Толдыкова.

Первое появление в кино

Фото: кадр из фильма "После дождичка в четверг"; режиссер – Михаил Юзовский; производство – Киностудия им. М. Горького

Владислав Толдыков родился в Москве 24 августа 1961 года. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1985-м, а уже вскоре вышел первый фильм с его участием – музыкальная сказка Михаила Юзовского "После дождичка в четверг".

Молодые актеры, исполнившие роль Ивана-царевича, в том числе Толдыков, получили первую славу. Однако конец 1980-х и 1990-е стали тяжелыми: артист эпизодически появлялся в некоторых фильмах, например в мелодраме "Клуб женщин", боевике "Ущелье духов" и семейной драме "Земля моего детства".

По данным СМИ, во время вынужденного перерыва в карьере Владислав работал администратором в театре, играя небольшие роли в сериалах. В 2011 году он снялся в одном из эпизодов третьего сезона "Дальнобойщиков".



Фото: кадр из фильма "Жить"; режиссер – Юрий Быков; производство – ТПО "Рок"

В 2010-м актер исполнил главную роль в фильме Юрия Быкова "Жить". В нем Толдыков сыграл охотника Михаила. За эту работу актер получил престижную награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Швеции.

Позже он появился в сериалах "Метод", "Инкассаторы", "Моя большая семья", "Карамора", "Пасечник", "Екатерина. Самозванцы". Последней его работой в кино стал вышедший в 2023 году фильм "За нас с вами".

О личной жизни актера известно немного: он был в браке с актрисой Ириной Цывиной, который оказался фиктивным. В одном из интервью актриса рассказала, что ей просто нужна была московская прописка.