ТАСС: похороны актера Юрия Цурило планируют организовать в Санкт-Петербурге

Актер Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет. Как мир кинематографа прощается с артистом – в материале Москвы 24.

"Самый лучший папа в мире"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О смерти актера Юрия Цурило стало известно 26 августа. Артисту было 79 лет.

"Не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память", – написал сын Юрия, актер Всеволод Цурило.

ТАСС со ссылкой на окружение артиста сообщило, что причиной послужила продолжительная болезнь, однако диагноз не был назван. Помимо этого, источники агентства сообщили, что с большой вероятностью похороны актера пройдут в Санкт-Петербурге.

"Чудесный партнер и человек"

Фото: кадр из сериала "СССР"; режиссер – Алексей Рудаков; производство – Кинокомпания Флагман, Марс Медиа Энтертейнмент

Соболезнования в связи со смертью известного актера выразили многие представители киноиндустрии. Актриса Алика Смехова отметила в комментариях к посту Всеволода Цурило, что была лично знакома с Юрием Алексеевичем.

"Мы вместе снимались... Прекрасный был актер", – написала актриса.

Кинорежиссер Сарик Андреасян назвал Цурило "великим артистом", а заслуженная артистка РФ Любовь Руденко призналась, что испытала шок от новости о смерти коллеги.

"Как так? <...> Чудесный партнер и человек", – высказалась Любовь.

К соболезнованиям также присоединились актеры Иван Жидков, Елена Валюшкина, Михаил Галустян. Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отметила, что ей очень нравились киноработы с участием Цурило, сообщает News.ru.





Лариса Лужина актриса, народная артистка РСФСР Прожил он жизнь, в принципе, нормальную, хорошую, актерскую – все было: и хорошее, и плохое. Он достоин, чтобы о нем помнили. Я думаю, что коллеги актера, друзья и близкие будут хранить память о нем всю оставшуюся жизнь.

В свою очередь, актриса Наталья Тетенова рассказала, что познакомилась с Юрием Алексеевичем на съемках сериала "Казус Кукоцкого": он играл ее приемного отца. Артистка отметила, что и на съемочной площадке Цурило "был ей как папа", сообщает News.ru.

"Добрейший, тонкий человек, такой же артист. Глаз не оторвать, энергия бешеная. У него многому можно было научиться. Рядом с ним всегда было очень спокойно и творчески круто. Мысли путаются. Он сыграл огромную роль в моей жизни. И с таким партнером чувствовалась очень сильная поддержка. Ты точно знаешь, что все здорово. Рядом с Цурило было всегда волшебное ощущение", – рассказала Тетенова.

В свою очередь, режиссер Дмитрий Дьяченко отметил в беседе с ТАСС, что у него остались только самые приятные впечатления от работы с Юрием Алексеевичем.

"Очень жаль потерять такого актера. Это прекрасный, замечательный артист, и мне довелось с ним работать в фильме "Последний богатырь", где он играл Илью Муромца. Могу сказать о нем только самые хорошие, теплые слова. Он действительно украсил мое кино", – отметил Дьяченко.

Дебют в кино в 20 лет

Фото: кадр из фильма "Хрусталев, машину!"; режиссер – Алексей Герман; производство – Canal+, Госкино

Юрий Цурило родился во Владимирской области в 1946-м. Окончил Ярославское театральное училище по специальности "Артист драматического театра" в 1973-м. Карьеру начал в Новгородском областном драматическом театре, затем служил в театрах городов Горького, Новосибирска, Норильска. В 1993-м он вошел в труппу Александринского театра в Санкт-Петербурге, где проработал более 10 лет.

Цурило дебютировал в кино в 20-летнем возрасте, снявшись в картине "Королевская регата" 1966 года. Затем долгое время участвовал в эпизодах, настоящая известность пришла к нему после выхода фильма "Хрусталев, машину!" 1998 года – спустя более чем 30 лет после первой роли. Всего в его фильмографии порядка 140 кинопроектов, среди которых фильмы "В августе 44-го", "Дурак", "Поп", "Трудно быть богом", сериалы "Арбатские тайны", "Последний рубеж", "Чернобыль" и многие другие.

По данным СМИ, Юрий Алексеевич женился на своей единственной супруге Надежде в 1965-м и прожил с ней вплоть до своей кончины. У пары родились двое детей – Алексей и Всеволод. Младший пошел по стопам отца и тоже стал известным актером.