Эминем, Джей Ло и Донателла Версаче отреагировали на смерть "королевы кантри" Долли Партон

Американская певица и актриса Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Причиной стало тяжелое заболевание. Как мир музыки прощается с легендой кантри – в материале Москвы 24.

"Жила полной жизнью"

Фото: AP Photo/Invision/Jack Plunkett

О смерти американской певицы и актрисы Долли Партон, которую также называли "королевой кантри", стало известно 25 августа. Причиной стало онкологическое заболевание. Исполнительнице было 80 лет.

"Я представляю семью Партон и Оуэнс и сообщаю о кончине моей тети Долли Ребекки Партон Дин... Это большая честь, честь, которая смешана с абсолютной гордостью и глубокой печалью. Но печаль – это наше чувство, а не Долли. Долли жила полной жизнью", – сообщил племянник певицы Брайан Сивер.

В мае 2026-го Партон пришлось отменить запланированные концерты из-за плохого самочувствия. Певица призналась журналистам, что ей потребовалось лечение из-за проблем с пищеварительной и иммунной системами, но не уточнила диагноз.





Долли Партон американская певица Хорошая новость в том, что я действительно хорошо реагирую на лекарства и процедуры и с каждым днем мне становится лучше. А плохая в том, что потребуется сделать паузу в концертной деятельности, потому что от некоторых лекарств и процедур у меня голова плывет, как говаривала бабушка.

Тогда же она добавила, что вынуждена ежегодно переносить операции по удалению камней в почках.

"Талант, мудрость и прекрасная душа"

Фото: AP Photo/George Walker IV

На смерть знаменитости отреагировали в Белом доме: президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги по всей стране на 7 дней.

"Это настоящая утрата для миллионов людей. Такой, как она, никогда не было и никогда не будет", – написал Трамп в своих соцсетях.

Соболезнования в связи со смертью "королевы кантри" выразили и многие зарубежные знаменитости. В частности, певица Дженнифер Лопес написала в комментариях на странице Долли, что будет скучать по ней.





Дженнифер Лопес певица С песней, юмором и любовью она сделала наши жизни и наш мир лучше и красивее.

Рэпер Эминем рассказал в своих соцсетях, что не был лично знаком с Долли, однако, несмотря на это, она прислала ему поздравление по случаю включения его в Зал славы рок-н-ролла. Он приложил это сообщение от Партон и отметил, что оно сильно повлияло на него.

"Даже для ребенка, который в основном слушал рэп-музыку, она была кумиром. Суперзвезда во всех смыслах", – написал рэпер.

Модельер Донателла Версаче подчеркнула в личном блоге, что Долли была "настоящей легендой музыки".

"Мир потерял одну из самых добрых и щедрых душ, величайшую рассказчицу", – отметила Донателла.

Певица Сабрина Карпентер опубликовала серию совместных фото со старшей коллегой и призналась, что при знакомстве заметила настолько сильное внешнее сходство, что они с Долли "могли бы быть сестрами".





Сабрина Карпентер певица Я буду дорожить нашим смехом и разговорами и сохраню твою мудрость, твой легкий взгляд на жизнь и потрясающее чувство юмора. <...> Такой, как ты, больше никогда не будет, и как же нам всем повезло прикоснуться к твоей неповторимой магии, услышать твой уникальный голос и песни, почувствовать тепло твоего сердца.

В свою очередь, актриса Риз Уизерспун призналась, что счастлива назвать Долли своим другом, и поделилась тем, что Партон на протяжении всей карьеры присылала ей записки со словами поддержки.

"Твой талант, мудрость и прекрасная душа озарили наши жизни", – отметила Риз.

"Королева кантри"

Фото: AP Photo/George Walker IV

Долли Партон родилась в штате Теннесси в 1946-м в многодетной семье: ее родители растили 12 детей. Мать привила детям любовь к музыке и фольклору, постоянно напевая старинные баллады. Долли начала выступать еще в детстве, но первый успех она снискала как автор песен: ее треки в исполнении других известных кантри-музыкантов попадали в чарты.

В 1967-м Партон стала участницей популярной телепрограммы музыканта Портера Вагонера The Porter Wagoner Show. Это принесло ей известность и позволило начать сольную карьеру. В 1973-м Долли написала и выпустила трек Jolene, который впоследствии попал в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 1974-м Долли написала и выпустила еще один хит – I Will Always Love You, который позже прозвучал в фильме "Телохранитель" 1992 года в исполнении Уитни Хьюстон.

В 1980-м она дебютировала в кино в комедии "С девяти до пяти". Компанию Партон составила Джейн Фонда.

Долли 54 раза была номинирована и получила 11 премий "Грэмми", в числе которых статуэтка "за музыкальные достижения всей жизни". Помимо этого, певица была дважды номинирована на "Оскар", удостоилась звезды на Голливудской "Аллее славы", была введена в Зал славы музыки кантри и Зал славы рок-н-ролла, а также многих других. Она входила в списки величайших певиц всех времен и возглавляла рейтинги лучших кантри-исполнителей.

Партон также занималась благотворительной деятельностью, направленной на повышение грамотности детей во всем мире.