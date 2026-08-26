26 августа, 14:21Происшествия
Тело еще одного ребенка найдено под завалами после атаки ВСУ на Краснодар
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Тело еще одного ребенка найдено под завалами в детском центре после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар. Об этом в MAX сообщил глава города Евгений Наумов.
Он назвал это невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее в больнице умерла 14-летняя девочка, получившая тяжелые травмы при атаке ВСУ на Краснодар. Таким образом, число погибших детей увеличилось до пяти.
ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дрона упали на частный детский центр и на многоквартирный дом. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранения получили 12 человек, из которых 10 доставили в больницу. Среди госпитализированных шестеро несовершеннолетних.