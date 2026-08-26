Тело еще одного ребенка найдено под завалами после атаки ВСУ на Краснодар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тело еще одного ребенка найдено под завалами в детском центре после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар. Об этом в MAX сообщил глава города Евгений Наумов.

Он назвал это невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее в больнице умерла 14-летняя девочка, получившая тяжелые травмы при атаке ВСУ на Краснодар. Таким образом, число погибших детей увеличилось до пяти.

ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дрона упали на частный детский центр и на многоквартирный дом. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранения получили 12 человек, из которых 10 доставили в больницу. Среди госпитализированных шестеро несовершеннолетних.

