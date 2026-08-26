Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 15:41

Политика
Главная / Новости /

Военный эксперт Анпилогов: глава ЦРУ обсуждал в Москве Украину и Иран

Эксперт назвал возможные цели визита главы ЦРУ в Москву

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан с обсуждением конфликта на Украине и иранского кризиса. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на комментарий президента фонда исторических исследований "Основание", военного эксперта Алексея Анпилогова.

По его словам, инициатором визита была американская сторона, поэтому на повестке стояли именно вопросы конфликта на Украине и иранского кризиса, вокруг которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

"Для США в силу разных причин важен скорейший выход из противостояния с Ираном, для этого нужен значимый посредник – Россия", – заявил Анпилогов.

Эксперт подчеркнул, что понять, к чему смогли прийти стороны после визита главы ЦРУ, можно будет в течение месяца. Он предположил, что в дальнейшем либо произойдет эскалация, либо будут намечены пути урегулирования в конфликте на Украине и иранском кризисе.

Анпилогов добавил, что остаются чувствительные моменты по взаимодействию держав в военной сфере, а также вопросы санкционного давления. Он также предположил, что стороны могли затронуть вопросы обмена заключенными.

25 августа в столичном аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, который летел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу. По данным СМИ, на борту находился Рэтклифф. Он прилетал в РФ для проведения "ряда встреч".

Однако самолет ВВС США улетел из столицы в этот же день. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что визит Рэтклиффа в РФ связан с "контактами между спецслужбами". При этом, по его словам, Владимир Путин с директором ЦРУ не встречался.

Политолог Наумов предположил, что визит Рэтклиффа в Москву связан с разведданными

Читайте также


политика

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика