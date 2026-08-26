Военный эксперт Анпилогов: глава ЦРУ обсуждал в Москве Украину и Иран

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан с обсуждением конфликта на Украине и иранского кризиса. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на комментарий президента фонда исторических исследований "Основание", военного эксперта Алексея Анпилогова.

По его словам, инициатором визита была американская сторона, поэтому на повестке стояли именно вопросы конфликта на Украине и иранского кризиса, вокруг которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

"Для США в силу разных причин важен скорейший выход из противостояния с Ираном, для этого нужен значимый посредник – Россия", – заявил Анпилогов.

Эксперт подчеркнул, что понять, к чему смогли прийти стороны после визита главы ЦРУ, можно будет в течение месяца. Он предположил, что в дальнейшем либо произойдет эскалация, либо будут намечены пути урегулирования в конфликте на Украине и иранском кризисе.

Анпилогов добавил, что остаются чувствительные моменты по взаимодействию держав в военной сфере, а также вопросы санкционного давления. Он также предположил, что стороны могли затронуть вопросы обмена заключенными.

25 августа в столичном аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, который летел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу. По данным СМИ, на борту находился Рэтклифф. Он прилетал в РФ для проведения "ряда встреч".

Однако самолет ВВС США улетел из столицы в этот же день. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что визит Рэтклиффа в РФ связан с "контактами между спецслужбами". При этом, по его словам, Владимир Путин с директором ЦРУ не встречался.